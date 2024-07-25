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لبنان

في الكورة.. أطلقا النار على أحد الأشخاص ولاذا بالفرار

Lebanon 24
25-07-2024 | 03:48
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أقدم مجهولان على متن دراجة فجر اليوم الخميس على إطلاق النار بإتجاه المدعو "د.ع" واصابته بطلقات نارية ولاذا بالفرار وذلك في محلة راسمسقا قضاء الكورة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

 وتم نقل الجريح الى مستشفى الهيكلية لتلقي العلاج.
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وحضرت دورية من مخابرات الجيش الى المكان وفتحت تحقيقا بالحادثة، فيما العمل جار على تعقب مطلقي النار تمهيداً لتوقيفهما.

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