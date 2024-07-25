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لبنان

الحجار زار سعد وبحثٌ في المستجدات

Lebanon 24
25-07-2024 | 04:35
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استقبل الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد في مكتبه في صيدا، وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار يرافقه  ميشال الحجار،  في حضور مدير مكتب سعد طلال أرقدان و مدير مؤسسة معروف سعد  الثقافية الاجتماعية الخيرية وائل فبرصلي، وذلك بمناسبة ذكرى رحيل" رمز المقاومة الوطنية مصطفى معروف سعد"، وفق ما جاء في بيان عن مكتب سعد الاعلامي.
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اضاف البيان: " تناول المجتمعون الأوضاع العامة والمستجدات على الساحة اللبنانية".

 
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