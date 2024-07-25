وفد من حزب الله زار ضريح مصطفى سعد في الذكرى 22 لرحيله

زار وفد من "حزب الله" برئاسة مسؤول قطاع صيدا الشيخ زيد ضاهر ضريح "رمز المقاومة الوطنية اللبنانية" النائب مصطفى معروف سعد، في مقبرة صيدا الجديدة في سيروب شرقي صيدا، وذلك لمناسبة الذكرى السنوية الثانية والعشرين لرحيله.

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ووضع الوفد إكليلًا من الزهر باسم قيادة "حزب الله" على ضريح النائب الراحل، وبعد ذلك تلا أعضاء الوفد سورة الفاتحة عن روحه، مستذكرين نضالاته ومواقفه الوطنية.



وقال ضاهر بحسب بيان ل"حزب الله" : "نأتيك اليوم وصيدا تشخص بعينيك المقاومتين نحو القدس وتزمجر غضباً على مآسي شعبنا الصامد في غزة، وتحتضن أهل الجنوب الصامد، وتستذكر ماضيك مع مقاومة أبت أن تلقي السلاح حتى تحرير كل شبر من أرضنا العربية المحتلة".





أضاف "ها هي المقاومة الإسلامية المظفرة اليوم تخوض المعركة دفاعا عن المظلومين في غزة وعن الصامدين في الضفة الغربية وعن الصابرين في القدس. أبو معروف ها هي المقاومة التي احتضنت ودعمت حتى آخر لحظة من حياتك تقدم قادتها وشبابها ومجاهديها دفاعاً عن لبنان وفلسطين وكل الأمة. هاهي المقاومة كما عهدتها صلبة راسخة شامخة لا تخضع ولا تتراجع عن أي حق من حقوق شعبنا وأمتنا. عهداً، سنبقى الأوفياء لمواقفك ونهجك المقاوم حتى التحرير الكامل للأرض والمقدسات".



