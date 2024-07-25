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لبنان

وزير الدفاع بحث مع نائب رئيس الحكومة في آخر المستجدات

Lebanon 24
25-07-2024 | 05:06
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التقى وزير الدفاع الوطني موريس سليم في مكتبه في اليرزة قبل ظهر اليوم نائب رئيس  الحكومة سعادة الشامي.

وتمّ البحث في شؤون عامة وآخر المستجدات في البلاد.
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