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لبنان

ماذا ستشهد ساحة ساسين في الأشرفيّة مساء اليوم؟

Lebanon 24
25-07-2024 | 05:24
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صــــدر عــــن المديريّــة العامــّــة لقـــوى الأمـــن الدّاخلـــي ـ شعبـــة العلاقــات العامّـة البــــــلاغ التّالـــــي:

يُنَظَّم عند السّاعة 18:30 من مساء اليوم الخميس 25-7-2024، في ساحة ساسين – الأشرفيّة حفل افتتاح يتخلّله مسيرة راجلة وإلقاء كلمات.
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لذلك، سيتم منع المرور على كل المتفرعات المؤدّية إلى السّاحة المذكورة، وتحويل السّير عنها، اعتباراً من السّاعة 16:00 من بعد ظهر اليوم ولغاية السّاعة 21:00 من مساء التّاريخ ذاته، وفقاً لما يلي:

منع المرور من أمام مطعم "The Chase"، وتحويل السّير من ساحة ساسين إلى شارع السّيوفي.
تحويل السّير القادم من مستشفى أوتيل ديو إلى ساحة ساسين، للالتفاف يساراً باتّجاه مطعم "برغر كينغ" ومن ثم العودة لاستلام "نزلة أوتيل ديو".
تحويل السّير القادم من كنيسة السّيدة إلى ساحة ساسين، باتّجاه مدرسة "SAINT COEUR".
تحويل السّير القادم من محطّة صوت لبنان إلى شارع السّيوفي باتّجاه طرقات فرعيّة.
تحويل السّير القادم من شارعي الغزالية وأمين مشرف باتّجاه جادّة ألفرد نقّاش وطرقات فرعيّة.
يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام. 
 
 
 
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