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لبنان
حمية عرض مع شرف الدين لأخر المستجدات المحلية
Lebanon 24
25-07-2024
|
05:34
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استقبل وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية في مكتبه صباح اليوم في الوزارة، وزير شؤون المهجرين عصام شرف الدين ، يرافقه رئيس بلدية مجدليا محمود مطر، حيث جرى التداول في أخر المستجدات على الساحة اللبنانية ، ولاسيما في ملف النزوح السوري إلى لبنان، والإجراءات المتخذة لمعالجته، ضمن إطار السيادة اللبنانية ، كما جرى البحث في شؤون إنمائية مناطقية تعنى بها الوزارة في قضاء عاليه، ولاسيما صيانة الطرقات الأساسية ومعالجة الإنهيارفي بلدة مجدليا .
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ووجه حمية المعنيين في الوزارة "للعمل سريعاً لإنجاز ملف معالجة الإنهيار في مجدليا قبل موسم الأمطار المقبلة ، تمهيداً لتلزيمها ، وذلك حرصاً على سلامة المواطنين، ولضمان عدم إقفال طرقات البلدة وانقطاعها عن محيطها ".
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