حمية عرض مع شرف الدين لأخر المستجدات المحلية

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استقبل وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية في مكتبه صباح اليوم في الوزارة، وزير شؤون المهجرين عصام شرف الدين ، يرافقه رئيس بلدية مجدليا محمود مطر، حيث جرى التداول في أخر المستجدات على الساحة اللبنانية ، ولاسيما في ملف النزوح السوري إلى لبنان، والإجراءات المتخذة لمعالجته، ضمن إطار السيادة اللبنانية ، كما جرى البحث في شؤون إنمائية مناطقية تعنى بها الوزارة في قضاء عاليه، ولاسيما صيانة الطرقات الأساسية ومعالجة الإنهيارفي بلدة مجدليا .ووجه حمية المعنيين في الوزارة "للعمل سريعاً لإنجاز ملف معالجة الإنهيار في مجدليا قبل موسم الأمطار المقبلة ، تمهيداً لتلزيمها ، وذلك حرصاً على سلامة المواطنين، ولضمان عدم إقفال طرقات البلدة وانقطاعها عن محيطها ".