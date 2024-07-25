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لبنان

حمية عرض مع شرف الدين لأخر المستجدات المحلية

Lebanon 24
25-07-2024 | 05:34
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استقبل وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية في مكتبه صباح اليوم في الوزارة،  وزير شؤون المهجرين  عصام  شرف الدين ، يرافقه رئيس بلدية مجدليا محمود مطر، حيث جرى التداول في أخر المستجدات على الساحة اللبنانية ، ولاسيما في ملف النزوح السوري إلى لبنان، والإجراءات المتخذة لمعالجته، ضمن إطار السيادة اللبنانية ، كما جرى البحث في شؤون إنمائية مناطقية تعنى بها الوزارة في قضاء عاليه، ولاسيما صيانة الطرقات الأساسية ومعالجة الإنهيارفي بلدة مجدليا .
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ووجه حمية  المعنيين في الوزارة "للعمل سريعاً لإنجاز ملف معالجة الإنهيار في مجدليا قبل موسم الأمطار المقبلة ، تمهيداً لتلزيمها ، وذلك حرصاً على سلامة المواطنين، ولضمان عدم إقفال طرقات البلدة وانقطاعها عن محيطها ".

 
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