"مناورة بريّة كبيرة" في لبنان.. هذا ما أعلنه الجيش الإسرائيليّ

أعلنت هيئة البثّ الإسرائيلية، أنّ الجيش الإسرائيليّ أبلغ القيادة السياسية عن اكتمال الاستعدادات لمناورة برية كبيرة في لبنان.

وأضافت هيئة البثّ الإسرائيلية أنّ الجيش الإسرائيليّ "يُعدّ قبل المناورة البرية في لبنان لتنفيذ عمليات جوية قوية".