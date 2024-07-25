Advertisement

لبنان

"مناورة بريّة كبيرة" في لبنان.. هذا ما أعلنه الجيش الإسرائيليّ

Lebanon 24
25-07-2024 | 06:21
A-
A+
Doc-P-1226414-638575109947407749.jpg
Doc-P-1226414-638575109947407749.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت هيئة البثّ الإسرائيلية، أنّ الجيش الإسرائيليّ أبلغ القيادة السياسية عن اكتمال الاستعدادات لمناورة برية كبيرة في لبنان.
 
 
وأضافت هيئة البثّ الإسرائيلية أنّ الجيش الإسرائيليّ "يُعدّ قبل المناورة البرية في لبنان لتنفيذ عمليات جوية قوية".
Advertisement
 
 
 
مواضيع ذات صلة
الوضع سيتدهور.. أميركا تحذّر إسرائيل من أي مناورة في جنوب لبنان
lebanon 24
25/07/2024 15:01:48 Lebanon 24 Lebanon 24
السنيورة بحث وبلاسخارت في الاوضاع في لبنان
lebanon 24
25/07/2024 15:01:48 Lebanon 24 Lebanon 24
سفير كوريا: نتطلع الى دعم لبنان من اجل مستقبل افضل
lebanon 24
25/07/2024 15:01:48 Lebanon 24 Lebanon 24
قرار يخصّ المنتجات اللبنانية... هذا ما طلبه وزير الصناعة
lebanon 24
25/07/2024 15:01:48 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

لبنان

مناورة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:00 | 2024-07-25
07:48 | 2024-07-25
07:45 | 2024-07-25
07:42 | 2024-07-25
07:41 | 2024-07-25
07:36 | 2024-07-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24