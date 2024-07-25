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لبنان

قصف إسرائيلي وحرائق في ميس الجبل

Lebanon 24
25-07-2024 | 06:58
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تعرّضت أحياء الدباكة والجديدة وباب الشقاع في بلدة ميس الجبل لقصف مدفعيّ وفسفوريّ إسرائيليّ، ما أدّى إلى اندلاع حرائق.
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