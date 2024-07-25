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لبنان

عيتاني نقلاً عن دريان: حلحلة الوضع تبدأ باتفاق الجميع على انتخاب رئيس

Lebanon 24
25-07-2024 | 07:28
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استقبل  مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان عميد اتحاد جمعيات العائلات البيروتية  النائب السابق محمد الأمين عيتاني الذي قال: "نقلنا لسماحته حالة القلق التي تعيشها العائلات من حالة اللاحرب واللاسلم ، والتي أدت الى تقليص قدرات المدارس والجامعات في القيام بدورها كاملا، كما أثرت تأثيرا مباشرا على قدرة العائلات على التخطيط لمستقبل أولادها ، ويبقى الهم الأكبر صرف مئات الموظفين من أعمالهم ، بالإضافة الى خسارة الودائع التي جهد اصحابها طوال عقود من الزمن في جمعها".
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وأضاف: "أشاد سماحته بالدور الملقى على عاتق العائلات في هذا الظرف العصيب، وأضاف سماحته اننا شهدنا أوضاعا مماثلة في الماضي استطعنا ان نتجاوزها وننتصر عليها بفضل وعيّـنا ووحدتنا ، ولعل حلحلة هذا الوضع تبـدأ في اتفاق الجميع على انتخاب رئيس للجمهورية يُعيـد للشرعية دورها وهيبتها" .
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