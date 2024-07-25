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لبنان

أبو فاعور من دار الفتوى: للبحث عن المشترك بدل الاشتباكات السياسية

Lebanon 24
25-07-2024 | 07:36
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 استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور الذي قال بعد اللقاء: "دائما نسعى للقاء سماحته للوقوف على رأيه والاستزادة من حكمته ومن معرفته. طبعا النقاش كان عميقا وكان تركيزه على الهموم الوطنية دون نسيان تلك الصورة المقززة التي رأيناها بالأمس لرئيس وزراء العدو المجرم نتنياهو في الكونغرس الأميركي، تلك الاحتفالية المشينة اللاأخلاقية التي بالتأكيد تمثل سقوطا أخلاقيا لمن قام بها، ولكن الأهم من ذلك بأنها على المستوى السياسية تشي بالكثير من المخاطر، وتفترض بنا كلبنانيين أن نبحث بما يجمع بيننا، وفيما يمكن أن يقودنا إلى أفضل موقع ممكن في مصائرنا الوطنية"، مؤكدا" أهمية الحوار ليس فقط حول مسألة الرئاسة بل حول كل الشؤون الوطنية المطروحة لأننا رغم كل هذه المخاطر ورغم ما يجري في الجنوب نحن في الداخل نتضور جوعا ونتضور فراغا ونتضور أزمة اقتصادية وشغور في كل المؤسسات".
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وأمل أن "ننصرف جميعا كلبنانيين إلى بعض الحكمة في مقاربة أمورنا، الحوار بدل التراشق، والبحث عن المشترك بدل الاشتباكات السياسية المفتوحة في هذه الظروف الصعبة".
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