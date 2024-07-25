وزارة الدفاع - قيادة الجيش تعلن عن تطويع تلامذة ضباط... إليكم الشروط والمستندات المطلوبة

صدر عن قيادة الجيش البيان التالي:

Advertisement

إنفاذًا للقرارين رقم 7 تاريخ 7 / 8 / 2023 ورقم 1 تاريخ 18 / 7 / 2024 في مجلس الوزراء، تعلن وزارة الدفاع الوطني- قيادة الجيش، عن الحاجة إلى تطويع تلامذة ضباط لصالح: الجيش (قوى: بر– جو– بحر)، المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي (قوى بر)، المديرية العامة للأمن العام (قوى بر)، المديرية العامة لأمن الدولة (قوى بر)، المديرية العامة للجمارك (قوى بر)، بطريقة المباراة من بين العسكريين (ذكور وإناث) والمدنيين (ذكور فقط)، من حملة شهادة الإجازة الجامعية وما يُعادلها رسميًّا بكافة فروعها والحائزين شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها رسميًّا (للعسكريين فقط) أو الحائزين شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها رسميًّا مع إفادة إثبات القيد للعام 2014 لشهادة الثانوية العامة بكافة فروعها ومعدّل علامات 12/20 وما فوق وفقًا لإفادة رسمية مصدقة من وزارة التربية والتعليم العالي وإفادة الصف الثالث ثانوي في العام الدراسي 2019-2020 على أن يُجاز للعسكري التقدم لصالح أي من الأجهزة المذكورة أعلاه.• على الراغبين بالتطوع، أن يتقدموا بطلباتهم شخصيًّا خلال أوقات الدوام الرسمي اعتبارًا من 29 / 7 / 2024 ولغاية 28 / 8 / 2024 ضمنًا، في الكلية الحربية - الفياضية.• يتم الاطلاع على باقي الشروط والمستندات المطلوبة في قيادات المناطق والمواقع والثكنات العسكرية، وعلى موقع الجيش على الإنترنت: www.lebarmy.gov.lb