من على الحدود مع لبنان... قائد سلاح الجوّ الإسرائيليّ: مستعدّون للحرب

وأضاف في تصريح من على الحدود مع لبنان: "سنُواجه العدوّ وستكون هناك مفاجآت".

وقال قائد سلاح الجوّ الإسرائيلي: "إذا اندلعت الحرب مع ولبنان فنحن قادرون لها".

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قال قائد سلاح الجوّ الإسرائيلي "مستعدّون للحرب مع لبنان".