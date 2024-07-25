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لبنان

من على الحدود مع لبنان... قائد سلاح الجوّ الإسرائيليّ: مستعدّون للحرب

Lebanon 24
25-07-2024 | 08:04
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قال قائد سلاح الجوّ الإسرائيلي "مستعدّون للحرب مع لبنان".
 
 
وأضاف في تصريح من على الحدود مع لبنان: "سنُواجه العدوّ وستكون هناك مفاجآت".
 
 
وقال قائد سلاح الجوّ الإسرائيلي: "إذا اندلعت الحرب مع ولبنان فنحن قادرون لها".
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