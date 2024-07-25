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لبنان

حادث سير بين 3 سيارات على طريق الكحالة

Lebanon 24
25-07-2024 | 08:43
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أفادت غرفة "التحكم المروري" عن تصادم بين 3 سيارات على طريق الكحالة صعودا.
 
 
وأشارت إلى أنّ الأضرار ماديّة، وأضافت أنّ الحادث تسبّب بزحمة سير خانقة في المحلة.
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حادث سير

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