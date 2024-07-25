حادث سير بين 3 سيارات على طريق الكحالة

أفادت غرفة "التحكم المروري" عن تصادم بين 3 سيارات على طريق الكحالة صعودا.

وأشارت إلى أنّ الأضرار ماديّة، وأضافت أنّ الحادث تسبّب بزحمة سير خانقة في المحلة.