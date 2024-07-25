يعقوبيان وصليبا: لمتابعة موضوع التلاعب بعدادات المولدات الكهربائية في بيروت

Advertisement

تحدثت النائبة بولا يعقوبيان في تصريح من المجلس النيابي، عن عدادات المولدات الكهربائية المنتشرة بين احياء بيروت، وقالت: "نكتشف ان هذه العدادات يتم التلاعب بها لتسجل اكثر من الاستهلاك الحقيقي، ونشكر وزارة الاقتصاد وتحديدا مديرها العام محمد ابو حيدر، على تسطير محاضر الضبط. وأطلب من المواطنين التأكد من العدادات ومن وزارة الاقتصاد الاستمرار بهذه الحملة".بدورها، قالت النائبة نجاة صليبا: "قطاع الموتورين هو قطاع خارج خدمة القانون ولا يدفعون الضرائب، وعندما نطالب بوضع فيلترات او كاتم لصوت المولد ينزعجون. نحن سنبقى نتواصل مع الوزارات لتقوم بعملها".