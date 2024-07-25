المكاري: الحكومة تقوم بجهد ديبلوماسي كبير لتحييد لبنان

Advertisement

لفت وزير الاعلام زياد المكاري الى ان" لا أحد يعرف إلى أين سنصل في الحرب الدائرة في الجنوب" ، مؤكدا ان "الحكومة تقوم بجهد ديبلوماسي كبير لتحييد لبنان، وحتى هذه اللحظة لم نصل إلى هدفنا".وقال في حديث "لبرنامج بيروت" عبر الـ"ام تي في": طلبتُ موقفاً رسميًّا واضحاً من خلال مراسلة نحو 30 دولة بشأن القتل الاسرائيلي المتعمّد لصحافيين على الأراضي اللبنانية وتلقيتُ 3 أجوبة فقط".واشار الى ان "الأزمة التي مرّ بها لبنان أضعفت كلّ مؤسسات الدولة ممّا دفع المواطن للاعتياد على البديل، وهذا أمر سيىء جدًّا ويتطلّب وقتاً للمعالجة".وقال:" دائما هناك انتقادات لآداء حكومة تصريف الأعمال، وعلينا أن نعمل كحكومة لإقرار الأمور الضرورية ونحافظ على أمر أساسي، وهو أن لا نسير بتعيينات".وردا على سؤال قال الوزير المكاري :"ليتفضل معارضو ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجيه، وليرشحّوا اسمًا، لأنّ لا مرشح واضحًا باستثنائه، ونعتبر أنّ فرنجية قادر على إيجاد الحلول ولا يمكن إيصال رئيس ضدّ سوريا".