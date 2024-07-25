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لبنان

المكاري: الحكومة تقوم بجهد ديبلوماسي كبير لتحييد لبنان

Lebanon 24
25-07-2024 | 09:23
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لفت وزير الاعلام زياد المكاري الى ان"  لا أحد يعرف إلى أين سنصل في الحرب الدائرة في الجنوب" ، مؤكدا ان "الحكومة تقوم بجهد ديبلوماسي كبير لتحييد لبنان،  وحتى هذه اللحظة لم نصل إلى هدفنا".
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 وقال في حديث "لبرنامج بيروت" عبر الـ"ام تي في": طلبتُ موقفاً رسميًّا واضحاً من خلال مراسلة نحو 30 دولة بشأن القتل الاسرائيلي المتعمّد لصحافيين على الأراضي اللبنانية وتلقيتُ 3 أجوبة فقط".

واشار الى ان "الأزمة التي مرّ بها لبنان أضعفت كلّ مؤسسات الدولة ممّا دفع المواطن للاعتياد على البديل، وهذا أمر سيىء جدًّا ويتطلّب وقتاً للمعالجة".

وقال:" دائما هناك انتقادات لآداء حكومة تصريف الأعمال، وعلينا أن نعمل كحكومة لإقرار الأمور الضرورية ونحافظ على أمر أساسي،  وهو أن لا نسير بتعيينات".

وردا على سؤال قال الوزير المكاري :"ليتفضل معارضو ترشيح الوزير السابق سليمان  فرنجيه، وليرشحّوا اسمًا، لأنّ لا مرشح واضحًا باستثنائه،  ونعتبر أنّ فرنجية قادر على إيجاد الحلول ولا يمكن إيصال رئيس ضدّ سوريا".

 
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