جسم غريب في الكورة... هذا ما عثر عليه أهالي كفرحاتا

عثر أهالي بلدة كفرحاتا- الكورة على جسم مشبوه في البلدة.



وقد حضرت دورية من الجيش والقوى الأمنية وضربت طوقا ليتم الكشف عليه ، وقد تبين لاحقا بأنه لغم أرضي من مخلفات الحرب.

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