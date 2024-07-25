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لبنان

جسم غريب في الكورة... هذا ما عثر عليه أهالي كفرحاتا

Lebanon 24
25-07-2024 | 09:38
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عثر أهالي بلدة كفرحاتا- الكورة على جسم مشبوه في البلدة.

وقد حضرت دورية من الجيش والقوى الأمنية وضربت طوقا ليتم الكشف عليه ، وقد تبين لاحقا بأنه لغم أرضي من مخلفات الحرب.
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لغم

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