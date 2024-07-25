تستقبل المواطنين داخل مكتبها في الحدت وهكذا تحتال عليهم... إليكم صورتها

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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:تعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي بناء على إشارة القضاء المختصّ، صورة الموقوفة:ف. ع. (من مواليد عام 1975، لبنانيّة)لإقدامها على الاحتيال على المواطنين عبر انتحالها صفة قاضية دوليّة لحلّ النّزاعات.حيث كانت تتواجد في مكتب عائد لها في الحدت- شارع دبّاس، تستقبل فيه المواطنين الرّاغبين في الهجرة. وتخبرهم أنّها قاضية دوليّة لحلّ النّزاعات، وتستطيع تأمين تأشيرات سفر لهم بما أنّها تمتلك شبكة علاقات قويّة لدى سفارات عدّة، لقاء مبالغ ماليّة.لذلك، تطلب هذه المديريّة العامّة ممّن وقع ضحيّة أعمالها الحضور إلى مفرزة صيدا القضائية في وحدة الشّرطة القضائيّة، أو الاتّصال على الرقم 754308 -07 تمهيداً لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.