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لبنان

وزارة الشباب: كلاس يستدعي رئيس اتحاد ألعاب القوى

Lebanon 24
25-07-2024 | 10:11
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 أعلنت وزارة الشباب والرياضة في بيان، أنه "عطفا على البيان الذي اصدره الاتحاد اللبناني لالعاب القوى بشأن نادي الجيش اللبناني والعدّاء نور الدين حديد، والذي تضمن اساءة معنوية للمركز العالي للرياضة العسكرية التابع للجيش اللبناني، ومواقف تنظيمية وادارية تسيء إلى مؤسسة الجيش ككل، فقد استدعى وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلّاس، رئيس الاتحاد اللبناني لألعاب القوى رولان سعادة عند العاشرة من صباح الثلاثاء المقبل الى الوزارة، لمعرفة تفاصيل وأسباب القرار الذي اتخذته الهيئة الإدارية للاتحاد بحق نادي الجيش اللبناني وأبعاده، ليُبنى على الشيء مقتضاه القانوني، وفقا لكتاب الشكوى المقدمة الى الوزارة من قائد المركز العالي للرياضة العسكرية".
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