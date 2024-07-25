"الحزب" يعلن استهداف هذا الموقع الإسرائيلي ‌‌اليوم

صدر عن "المقاومة الاسلامية " البيان الاتي :

"دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردا على ‌‌‌‏‌‌‏محاولة العدو الإسرائيلي احراق حرج الراهب باستخدام المنجنيق، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الخميس 25-07-2024، انتشاراً لجنود العدو في حرج عداثر بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة".

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