شيخ العقل التقى المطران أبي نجم ووفوداً

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التقى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى في دار الطائفة في بيروت، وفدا من المحامين يتقدّمه المرشّح في انتخابات النقابة نديم حمادة، الذي أطلع شيخ العقل على ظروف وبرنامج وأهداف ترشحه.كذلك اطّلع أبي المنى من اللجنة المشرفة على انتخابات المجلس المذهبي المقررة في 25 آب القادم، على الخطوات الجارية على مستوى التحضيرات لانجاز الاستحقاق، والذي "يجب أن يؤول الى وصول اصحاب الكفاءات من أبناء الطائفة فيما يخدم مصلحة المؤسسات وتطويرها"، وفق توجهات شيخ العقل بهذا الخصوص.واستقبل ابي المنى وفدا من "مؤسسة الشيخ محمد يعقوب" برئاسة الدكتور علي يعقوب، وعضوية رئيسة سيدات رابطة المدن السيدة أماني الحُقيل، ووجّه الوفد دعوة لشيخ العقل للمشاركة في ندوة حول "نهج الشيخ محمد يعقوب في العيش الاسلامي - المسيحي المشترك" تزامناً مع حلول ذكرى تغييب الامام موسى الصدر ورفيقيه، كما قدّم يعقوب كتاباً بعنوان "ضوء لا يخبو".كما استقبل مفوض الداخلية في الحزب التقدمي الاشتراكي المدير العام السابق هشام ناصر الدين، ثم الاستاذ توفيق الحلبي، وذلك بحضور قاضي المذهب الشيخ دانيال سعيد، وعضوي المجلس المذهبي الشيخين سامي عبد الخالق ومحمد غنام والمستشار الشيخ الدكتور رمزي سري الدين.وكان شيخ العقل استقبل في دارته في شانيه، راعي أبرشية انطلياس للموارنة المطران انطوان أبي نجم، يرافقه المحامي المقدم كامل مزهر، وتناول اللقاء قضايا روحية اسلامية - مسيحية وتعزيز الشراكة في منطقة الجبل.