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لبنان

حمية ترأس اجتماعا بين مديرية النقل البري والبحري ووفد وزارة النقل السورية

Lebanon 24
25-07-2024 | 11:20
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ترأس وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية في مكتبه بالوزارة بعد ظهر اليوم، اجتماعا مشتركا بين المديرية العامة للنقل البري والبحري في لبنان ووفد من وزارة النقل السورية.
وأكد حمية أن "الاجتماع اليوم يأتي متابعة للاجتماعات والتواصل مستمر مع الجانب السوري طيلة الفترة السابقة، والتي تهدف إلى وضع إجراءات عملية لتذليل مختلف العقبات أمام تفعيل كافة القرارات المتخذة فيما يتعلق بقطاع النقل البري والنقل بالترانزيت والرسوم المتعلقة بها، ووضعها موضع التنفيذ".
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ولفت الى أن "التوجيهات المعطاة الى المعنيين في المديرية العامة للنقل البري والبحري، تؤكد على استمرار متابعة التواصل مع المعنيين في الجانب السوري والعمل سريعا على معالجة كافة المشاكل التي قد تستجد، وذلك حرصا على تطبيق الاتفاقات بين الجانبين".
بدوره، نقل الوفد السوري الى حمية عبارات "الود والاحترام والتقدير" من نظيره السوري المهندس زهير خزيّم، مؤكداً أن وجوده اليوم في لبنان "يندرج في سياق الحرص على تذليل العقبات والهواجس التي من شأنها إعاقة أي تطبيق للقرارات المتخذة على صعيد اللجنة الاقتصادية السورية فيما خص القضايا المتعلقة بوضع هذه القرارات موضع التنفيذ".
(الوكالة الوطنية)
 
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