وفد من "حزب الله" زار ضريح مصطفى سعد في الذكرى ال22 لرحيله

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زار وفد من "حزب الله" برئاسة مسؤول قطاع صيدا الشيخ زيد ضاهر ضريح رمز المقاومة الوطنية اللبنانية النائب مصطفى معروف سعد، في مقبرة صيدا الجديدة في سيروب شرقي صيدا، لمناسبة الذكرى السنوية ال 22 لرحيله، ووضع الوفد إكليلا من الزهر باسم قيادة الحزب على ضريح النائب الراحل، وبعد ذلك تلا أعضاء الوفد سورة الفاتحة عن روحه، مستذكرين نضالاته ومواقفه الوطنية.وقال ضاهر بحسب بيان للحزب: "نأتيك اليوم وصيدا تشخص بعينيك المقاومتين نحو القدس وتزمجر غضباً على مآسي شعبنا الصامد في غزة، وتحتضن أهل الجنوب الصامد، وتستذكر ماضيك مع مقاومة أبت أن تلقي السلاح حتى تحرير كل شبر من أرضنا العربية المحتل"ة.واضاف: "ها هي المقاومة الإسلامية المظفرة اليوم تخوض المعركة دفاعا عن المظلومين في غزة وعن الصامدين في الضفة الغربية وعن الصابرين في القدس. أبو معروف ها هي المقاومة التي احتضنت ودعمت حتى آخر لحظة من حياتك تقدم قادتها وشبابها ومجاهديها دفاعاً عن لبنان وفلسطين وكل الأمة".وختم: "ها هي المقاومة كما عهدتها صلبة راسخة شامخة لا تخضع ولا تتراجع عن أي حق من حقوق شعبنا وأمتنا. عهداً، سنبقى الأوفياء لمواقفك ونهجك المقاوم حتى التحرير الكامل للأرض والمقدسات". (الوكالة الوطنية)