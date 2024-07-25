يوم صحي مجاني في المخيمات الفلسطينية تأييدا لشعب غزة

Advertisement

أقامت "لجنة دعم المقاومة في فلسطين" ولجان العمل في المخيمات بالتعاون مع "الهيئة الصحية الاسلامية" في "حزب الله"، يوما صحيا مجانيا في اختصاصات الصحة العامة والاطفال "دعما لأبناء الشعب الفلسطيني الصامد في مخيمات لبنان، في أجواء انتصار تموز 2006 وتأييدا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة واسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة".وشمل اليوم الصحي المجاني:صورمخيم البرج الشمالي: عيادات جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني مركز جنينمخيم البص: عيادات جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني مجمع الشهيد ياسر عرفاتمخيم الرشيدية: عيادات جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني، مستشفى تل الزعترالشبريحا: مجمع الإمام الكاظمصيدامخيم المية ومية: مضافة آل كعوشالفوار: تلة مار الياس - مسجد جعفر بن أبي طالبمخيم عين الحلوة: مستشفى القدسالشمالمخيم نهر البارد: مركز جمعية الشفاء الطبية المخيم القديممخيم البداوي: جمعية النداء الانساني مركز البداوي الطبي/ الشفاء سابقا". (الوكالة الوطنية)