يوم صحي مجاني في المخيمات الفلسطينية تأييدا لشعب غزة

أقامت "لجنة دعم المقاومة في فلسطين" ولجان العمل في المخيمات بالتعاون مع "الهيئة الصحية الاسلامية" في "حزب الله"، يوما صحيا مجانيا في اختصاصات الصحة العامة والاطفال "دعما لأبناء الشعب الفلسطيني الصامد في مخيمات لبنان، في أجواء انتصار تموز 2006 وتأييدا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة واسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة".
وشمل اليوم الصحي المجاني:
صور
مخيم البرج الشمالي: عيادات جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني مركز جنين
مخيم البص: عيادات جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني مجمع الشهيد ياسر عرفات
مخيم الرشيدية: عيادات جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني، مستشفى تل الزعتر
الشبريحا: مجمع الإمام الكاظم
صيدا
مخيم المية ومية: مضافة آل كعوش
الفوار: تلة مار الياس - مسجد جعفر بن أبي طالب
مخيم عين الحلوة: مستشفى القدس
الشمال
مخيم نهر البارد: مركز جمعية الشفاء الطبية المخيم القديم
مخيم البداوي: جمعية النداء الانساني مركز البداوي الطبي/ الشفاء سابقا". (الوكالة الوطنية)