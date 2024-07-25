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لبنان

هجوم جوي لـ"حزب الله".. طائراته أصابت هذا الهدف

Lebanon 24
25-07-2024 | 11:39
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رداً على ‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة رب ثلاثين، أعلن "حزب الله" في بيان أنّه شنَّ ‏هجوماً جوياً بسرب من المسيرات الانقضاضية على مربض المدفعية ‏التابع للكتيبة 411 في نافه زيف التابع للواء النار 288 مستهدفة نقاط تموضع واستقرار ضباطه ‏وجنوده.
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وحسب البيان، أصابت الطائرات أهدافها بدقة وأوقعت فيهم إصابات مؤكدة.‏

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