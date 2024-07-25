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لبنان

أصوات قذائف في منطقة جزين وهذا السبب

Lebanon 24
25-07-2024 | 11:48
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سماع دوي انفجارات منذ قليل في جزين، تبين لاحقا أن قسم الهندسة في الجيش فجر قذائف في وادي جزين من مخلفات الحرب. (الوكالة الوطنية)
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