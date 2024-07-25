ملحق الدفاع الصيني: حريصون على تطوير علاقات الصداقة مع الجيش

أكد الملحق العسكري الصيني في لبنان العقيد شينغ يو شونغ، أنّ الجيش الصيني "يولي أهمية كبيرة لتطوير علاقات الصداقة مع الجيش اللبناني"، من خلال "تعميق التبادلات الودية والتعاون العملي في مجال تدريب الأفراد والزيارات الجماعية والاستجابة للكوارث وعمليات الإنقاذ".

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وخلال حفل استقبال أقامته السفارة الصينية في لبنان، بمناسبة العيد الـ 97 لتأسيس جيش التحرير الشعبي الصيني، في النادي العسكري المركزي في بيروت، أشار شونغ إلى أنّ الجيش الصيني "يشارك بنشاط في عمليات حفظ السلام في لبنان"، لافتاً إلى أنّ عناصر قوات حفظ السلام الصينية "أكملوا تنظيف ما يزيد على مليوني متر مربع من حقول الألغام المشبوهة والمناطق التي يشتبه بوجود قنابل غير متفجرة فيها، وقاموا بدوريات أمنية على مساحة 84 ألف متر مربع من الطرقات، وأزالوا أكثر من 20 ألف لغم أرضي وأنواعاً مختلفة من الذخائر غير المنفجرة".

أضاف: "كما أرسلت قوات حفظ السلام الصينية الأطباء بشكل منتظم لإجراء الفحوصات الطبية في مختلف القرى اللبنانية، وتقديم الاستشارات الطبية المجانية والتبرعات والمساعدات لأكثر من 60 ألف شخص من القرويين المقيمين، وتمّ التبرع بالمعدات الطبية والضروريات اليومية واللوازم المدرسية للقرى والمدارس المحيطة أكثر من 200 مرة، فضلًا عن إصلاح 320 كيلومتراً من الطرق".

ولفت شونغ إلى أنّ عناصر القوات الصينية، ومنذ أن استلمت مهمتها في لبنان في كانون الأوّل من العام الماضي، "أدوا واجباتهم بإخلاص، بغض النظر عن المخاطر"، وذلك "من أجل تعزيز الصداقة والثقة المتبادلة بين الجانبين، واستخدام الوسائل العملية للوفاء بالوعد الرسمي المتمثل في "إنجاز المهمة بأمانة والحفاظ على السلام العالمي".



وتابع قائلا: "لقد حان الوقت لنهاية مهمتي في لبنان، فأودّ أن أغتنمَ هذه الفرصة لأتقدمَ بالشكر الجزيل للجيش على رعايته ومساعدته لي على مدى السنوات الستّ الماضية".