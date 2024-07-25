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لبنان

تجنّبوها.. حركة المرور كثيفة على هذه الطرقات

Lebanon 24
25-07-2024 | 11:53
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أعلنت غرفة التحكم المروري في منشور عبر "أكس" أن حركة المرور كثيفة عند ساحة ساسين الاشرفية وعلى طريق مار متر - أوتيل ديو بسبب إقامة إحتفال هناك.

ولفتت غرفة التحكم إلى أن عناصر من مفرزة سير الثالثة في المحلة للمعالجة وتسهيل السير.
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من ناحية أخرى أشارت غرفة التحكم إلى أن حركة المرور طبيعية على طريق الاوزاعي وأنفاق المطار خلدة بالاتجاهين.
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