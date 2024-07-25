تجنّبوها.. حركة المرور كثيفة على هذه الطرقات

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أعلنت غرفة التحكم المروري في منشور عبر "أكس" أن حركة المرور كثيفة عند ساحة ساسين الاشرفية وعلى طريق مار متر - أوتيل ديو بسبب إقامة إحتفال هناك.ولفتت غرفة التحكم إلى أن عناصر من مفرزة سير الثالثة في المحلة للمعالجة وتسهيل السير.من ناحية أخرى أشارت غرفة التحكم إلى أن حركة المرور طبيعية على طريق الاوزاعي وأنفاق المطار خلدة بالاتجاهين.