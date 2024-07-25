تصادم 3 سيارات.. اصابة 7 أشخاص بحادث في طرابلس

اصيب 7 اشخاص في حادث سير بين 3 سيارات على اوتوستراد المنية الدولي قرب مستديرة عرمان.

وعملت فرق جهاز اسعاف "سبل السلام" على اسعاف ونقل المصابين الى مستشفى الخير في المنية لتلقي العلاج اللازم. (الوكالة الوطنية)

Advertisement