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لبنان

تصادم 3 سيارات.. اصابة 7 أشخاص بحادث في طرابلس

Lebanon 24
25-07-2024 | 12:04
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اصيب 7 اشخاص في حادث سير بين 3 سيارات على اوتوستراد المنية الدولي قرب مستديرة عرمان. 
وعملت فرق جهاز اسعاف "سبل السلام" على اسعاف ونقل المصابين الى مستشفى الخير في المنية لتلقي العلاج اللازم. (الوكالة الوطنية)
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مستديرة

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