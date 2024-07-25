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لبنان

قرار صاعق لمحبي النادي.. العهد اللبناني يعلن انسحابه ويفسخ عقود جميع اللاعبين!

Lebanon 24
25-07-2024 | 12:09
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اتخذ نادي العهد اللبناني اليوم قراراً نهائياً بالإنسحاب من كافة المسابقات والبطولات الرسمية للموسم الكروي (2024-2025) لا سيما بطولتي الدوري والكأس.
 
وأفادت المعلومات أن إدارة النادي فسخت عقود جميع اللاعبين في الفريق الأول والفئات العمرية في النادي.
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