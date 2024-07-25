قرار صاعق لمحبي النادي.. العهد اللبناني يعلن انسحابه ويفسخ عقود جميع اللاعبين!

اتخذ نادي العهد اللبناني اليوم قراراً نهائياً بالإنسحاب من كافة المسابقات والبطولات الرسمية للموسم الكروي (2024-2025) لا سيما بطولتي الدوري والكأس.

وأفادت المعلومات أن إدارة النادي فسخت عقود جميع اللاعبين في الفريق الأول والفئات العمرية في النادي.