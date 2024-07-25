درغام وكتيلي زارا بخاري وعرضا العلاقات والشؤون السياسية

زار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام ونائبة رئيس "التيار الوطني الحر" للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي، سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري في مقر إقامته في اليرزة، وتناول البحث الشؤون السياسية العامة والعلاقات السعودية - اللبنانية ورؤية المملكة للشراكات الاستراتيجية"، بحسب بيان للجنة الاعلام في "التيار".

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(الوكالة الوطنية)