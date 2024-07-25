بالأسلحة الصاروخية.. "الحزب" يستهدف انتشارًا لجنود العدو في هذا الموقع

أعلن "حزب الله" في بيان مساء اليوم، استهداف انتشار لجنود ‏العدو الإسرائيلي في حرش برعام.







وقال في بيانه: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدفنا عند الساعة 06:05 من بعد ظهر يوم الخميس 25-07-2024، انتشارا لجنود ‏العدو الإسرائيلي في حرش برعام بالأسلحة الصاروخية وحققنا إصابة مباشرة".‏

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