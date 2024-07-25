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لبنان

الحاج حسن أطلع ريزا على ما تقوم به وزارة الزراعة في سبيل تحقيق الأمن الغذائي

Lebanon 24
25-07-2024 | 13:01
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استقبل وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن، في مكتبه، المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا. وخلال اللقاء، تم البحث والتنسيق في عمل المنظمات الدولية العاملة في القطاع الزراعي.
وأطلع الحاج حسن، ريزا على ما تقوم به وزارة الزراعة في سبيل تحقيق الأمن الغذائي.
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كما تم التطرق إلى الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان والخسائر التي مني بها القطاع الزراعي في ثروتيه النباتية والحيوانية من خلال الاستهداف المتكرر بقذائف الفوسفور المحرمة دوليا، والتي تخطى عددها أمس ١٠٠٠ استهداف.
وتم الحديث أيضا عن "وضع آلية للتعويض على المزارعين، إضافة إلى آلية للكشف عن الاضرار التي خلفها العدوان بالأسلحة المحرمة دوليا". (الوكالة الوطنية)
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