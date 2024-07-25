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لبنان

نتنياهو يريد الضوء الأخضر من بايدن للتحرّك في لبنان!

Lebanon 24
25-07-2024 | 13:36
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ذكرت هيئة البث الإسرائيلية مساء اليوم، ان الوزراء الاسرائيليين أطلعوا من مكتب رئيس الوزراء على وجود تقدم في المفاوضات بشأن الصفقة، مشيرة انه "لا يزال يتعين وضع التفاصيل النهائية في صيغتها النهائية". 
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ونقلت الهيئة عن مصادر مطلعة على المفاوضات، إنه من المتوقع حدوث تطور في المحادثات بعد لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي جو بايدن، والذي سيسمح بعد ذلك بمغادرة الوفد المفاوض. ووفقا لهم، فإن استمرار المحادثات لا يزال يعتمد على الضوء الأخضر الذي قدمه رئيس الوزراء نتنياهو.


كما لفتت الهيئة الى ان "نتنياهو يريد الحصول على ضوء أخضر من بايدن للتحرك في لبنان إذا لم تنجح الاتصالات الدبلوماسية".


الى ذلك، قالت "واشنطن بوست" ان البيت الأبيض يحاول الضغط على نتنياهو لقبول شروط وقف إطلاق النار في غزة.
المصدر: رصد "لبنان 24 "

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