28
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
25
o
النبطية
24
o
زحلة
24
o
بعلبك
17
o
بشري
26
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
عبود زار وزير الدفاع وعرضا شؤونا تهم طرابلس
Lebanon 24
25-07-2024
|
13:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
زار النائب جميل عبود وزير الدفاع الوطني العميد موريس سليم في مكتبه في اليرزة.
وتناول اللقاء "الأوضاع العامة وآخر المستجدات، كما جرى التباحث في بعض المواضيع الخاصة بمدينة طرابلس"، بحسب بيان لمكتب عبود. (الوكالة الوطنية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تصادم 3 سيارات.. اصابة 7 أشخاص بحادث في طرابلس
Lebanon 24
تصادم 3 سيارات.. اصابة 7 أشخاص بحادث في طرابلس
25/07/2024 22:28:27
25/07/2024 22:28:27
Lebanon 24
Lebanon 24
في طرابلس.. محلّ يصبّ لوحات سيارات مزورة من النموذج الجديد
Lebanon 24
في طرابلس.. محلّ يصبّ لوحات سيارات مزورة من النموذج الجديد
25/07/2024 22:28:27
25/07/2024 22:28:27
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الداخلية التركية: اعتقلنا في عملية بمدينة بودروم المشتبه به في تدبير تفجير سيارة في موسكو
Lebanon 24
وزارة الداخلية التركية: اعتقلنا في عملية بمدينة بودروم المشتبه به في تدبير تفجير سيارة في موسكو
25/07/2024 22:28:27
25/07/2024 22:28:27
Lebanon 24
Lebanon 24
سماع إنفجار في شارع في طرابلس... ما الذي حدث داخل أحد المنازل؟
Lebanon 24
سماع إنفجار في شارع في طرابلس... ما الذي حدث داخل أحد المنازل؟
25/07/2024 22:28:27
25/07/2024 22:28:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بمدينة
طرابلس
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إعلامية شهيرة تنفصل عن زوجها
Lebanon 24
إعلامية شهيرة تنفصل عن زوجها
02:15 | 2024-07-25
25/07/2024 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحر أخرجها من مخابئها: الأفاعي مُنتشرة في لبنان.. هل لدغتها قاتلة؟ (صور)
Lebanon 24
الحر أخرجها من مخابئها: الأفاعي مُنتشرة في لبنان.. هل لدغتها قاتلة؟ (صور)
02:30 | 2024-07-25
25/07/2024 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستنتهي معركة لبنان قريباً؟ صحيفة إسرائيلية تُعلن!
Lebanon 24
هل ستنتهي معركة لبنان قريباً؟ صحيفة إسرائيلية تُعلن!
15:45 | 2024-07-24
24/07/2024 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت مُتعبة.. جيسيكا عازار في أواخر أشهر حملها (صور)
Lebanon 24
بدت مُتعبة.. جيسيكا عازار في أواخر أشهر حملها (صور)
04:51 | 2024-07-25
25/07/2024 04:51:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أصوات انفجارات قويّة تهزّ الجنوب الآن.. ماذا يجري؟
Lebanon 24
أصوات انفجارات قويّة تهزّ الجنوب الآن.. ماذا يجري؟
16:18 | 2024-07-24
24/07/2024 04:18:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
15:18 | 2024-07-25
خوفًا من حربٍ شاملة مع "الحزب".. هذا ما طالبت به إسرائيل في أميركا
14:53 | 2024-07-25
أصوات دوي انفجارات في اجواء الجنوب.. هذا سببها
14:41 | 2024-07-25
عن "الصفقة" والتصعيد في جنوب لبنان.. هذا ما أعلنه البيت الابيض
14:35 | 2024-07-25
مقدمات نشرات الاخبار المسائية
14:15 | 2024-07-25
النمر: مساندة المقاومة لشعب غزة هي مساندة للحق
14:02 | 2024-07-25
11 شخصًا في قبضة الجيش.. هذه التّهم موجّهة إليهم
فيديو
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
03:41 | 2024-07-25
25/07/2024 22:28:27
Lebanon 24
Lebanon 24
"شو هالقرف": فنانة لبنانية تُثير الجدل.. أطلت بقميص مُبلل والجمهور يصف أغنيتها بـ "الهابطة" (فيديو)
Lebanon 24
"شو هالقرف": فنانة لبنانية تُثير الجدل.. أطلت بقميص مُبلل والجمهور يصف أغنيتها بـ "الهابطة" (فيديو)
02:20 | 2024-07-24
25/07/2024 22:28:27
Lebanon 24
Lebanon 24
زلزال وتسونامي.. العالم الهولندي الشهير يُحذر من كارثة قد تقع في البحر المتوسط
Lebanon 24
زلزال وتسونامي.. العالم الهولندي الشهير يُحذر من كارثة قد تقع في البحر المتوسط
03:52 | 2024-07-23
25/07/2024 22:28:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24