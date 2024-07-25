عبود زار وزير الدفاع وعرضا شؤونا تهم طرابلس

زار النائب جميل عبود وزير الدفاع الوطني العميد موريس سليم في مكتبه في اليرزة.

وتناول اللقاء "الأوضاع العامة وآخر المستجدات، كما جرى التباحث في بعض المواضيع الخاصة بمدينة طرابلس"، بحسب بيان لمكتب عبود. (الوكالة الوطنية)

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