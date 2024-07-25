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لبنان

لا غارة في الشهابية.. إليكم ما أدى الى اندلاع النيران

Lebanon 24
25-07-2024 | 15:26
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن بالون حراري أطلقته الطائرات المعادية سقط في بلدة الشهابية ما أدى الى إندلاع النيران، ولا صحة لما يشاع عن حصول غارة.


وبحسب المعلومات، اطلقت الطائرات الحربية الاسرائيلية "بالون" حرارياً خلال خرقها لجدار الصوات في اجواء الجنوب.
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