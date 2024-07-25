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لبنان
لمرتين.. هكذا أجبر "الحزب" الطائرات الحربية الإسرائيلية على التراجع
Lebanon 24
25-07-2024
|
15:34
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حلّق الطيران الحربي الإسرائيلي مساء اليوم فوق القرى الحدودية الجنوبية وذلك بالتوازي مع خرق جدار الصوت الذي نتج عنه أصوات انفجار قوية.
وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أنّه وفور دخول الطائرات الحربية تصدى "حزب الله" لهذه الطائرات من خلال إطلاق صواريخ أرض جو نحوها.
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وحسب الإعلام الإسرائيلي فإنّه وللمرة الثانية خلال 24 ساعة، تمكن "حزب الله" من إجبار الطائرات الحربية الإسرائيلية على العودة بعد خرقها الأجواء اللبنانية.
وفي بيان نشره "حزب الله" في وقت سابق اليوم، أعلن أنّه "أطلق صواريخ مضادة للطائرات على طائرات العدو الحربية داخل الاجواء اللبنانية في منطقة الجنوب مما أجبرها على التراجع والانسحاب الى خلف الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة".
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