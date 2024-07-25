إجتماع للجنة الدفاع عن المستأجرين القدامى للاماكن غير السكنية في طرابلس

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عقدت لجنة الدفاع عن المستأجرين القدامى للاماكن غير السكنية في طرابلس، اجتماعاً موسعاً مع لجنة تجار ساحة الكورة والتل.وقدم إشراقية شرحاً مطولاً عن سلبيات القانون الجديد والمجحف في حق المستأجرين الذي أقره المجلس النيابي ، وعرض امام الحاضرين مجموعة من المقترحات والتعديلات الذي على مجلس النواب القيام بها لتأمين العدالة والمساواة للمالك والمستأجر.كما وجرى النقاش والحوار بين الجميع في المشاكل القانونية التي يواجهونها و الخطوات التصعيدية التي يجب اتخاذها في الاسابيع المقبلة بعد الانتهاء من الاجتماع مع كل لجان المناطق. (الوكالة الوطنية)