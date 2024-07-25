Advertisement

لبنان

إجتماع للجنة الدفاع عن المستأجرين القدامى للاماكن غير السكنية في طرابلس

Lebanon 24
25-07-2024 | 16:20
A-
A+
Doc-P-1226594-638575464334116367.jpg
Doc-P-1226594-638575464334116367.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عقدت لجنة الدفاع عن المستأجرين القدامى للاماكن غير السكنية في طرابلس، اجتماعاً موسعاً مع لجنة تجار ساحة الكورة والتل.
وقدم إشراقية شرحاً مطولاً عن سلبيات القانون الجديد والمجحف في حق المستأجرين الذي أقره المجلس النيابي ، وعرض امام الحاضرين مجموعة من المقترحات والتعديلات الذي على مجلس النواب القيام بها لتأمين العدالة والمساواة للمالك والمستأجر.
Advertisement
كما وجرى النقاش والحوار بين الجميع في المشاكل القانونية التي يواجهونها و الخطوات التصعيدية التي يجب اتخاذها في الاسابيع المقبلة بعد الانتهاء من الاجتماع مع كل لجان المناطق.  (الوكالة الوطنية)
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:27 | 2024-07-25
16:19 | 2024-07-25
16:00 | 2024-07-25
15:34 | 2024-07-25
15:26 | 2024-07-25
15:18 | 2024-07-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24