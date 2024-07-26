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لبنان

ميقاتي الى فرنسا لحضور حفل افتتاح الألعاب الأولمبية..اليونيفيل: لا يزال هناك مجال للحل السياسي

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
26-07-2024 | 01:00
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يتوجه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اليوم الى باريس لتمثيل لبنان في حفل افتتاح الألعاب الأولمبية الصيفية، بدعوة من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، والذي سيشارك فيه رؤساء وممثلون لـ 120 دولة حول العالم.
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ومن المقرر ان يصل رئيس الحكومة الى العاصمة الفرنسية ظهر اليوم.
وبحسب البرنامج الرسمي، سيُشارك رئيس الحكومة بعد ظهر اليوم في حفل الاستقبال الرسمي الذي يقيمه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في قصر الاليزيه قبل الانتقال الى ساحة تروكاديرو لحضور حفل افتتاح الألعاب الأولمبية.
وغدا سيزور رئيس الحكومة القرية الاولمبية للقاء اعضاء الفريق اللبناني المشارك في الالعاب الاولمبية.
داخليا، ظلت وتيرة التصعيد على حالها في الجنوب  وبرز تصريح للناطق الرسمي باسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي أكد فيه أن "التصعيد مستمر جنوباً، وتبادل إطلاق النار لم يتوقف، والناس يقتلون، والدمار ممتد على كلا الجانبين". وحذر من خطر حدوث خطأ في التقدير، وأضاف: "لا يزال هناك مجال للحل السياسي".
في المقابل، تستمر التهديدات الإسرائيلية باتجاه لبنان الذي يتعاطى بحذر مع الوقائع الميدانية والسياسية ويترقّب ما ستؤول إليه المفاوضات بشأن غزة ليبني على الشيء مقتضاه.
وأبلغ الجيش الإسرائيلي القيادة السياسية اكتمال استعداداته لمناورة برية كبيرة في لبنان، حسبما أعلنت هيئة البث الإسرائيلي، مشيرةً إلى أنه يُعدّ لتنفيذ عمليات جوية قوية، فيما تحدَّث قائد سلاح الجو الإسرائيلي تومر بار، من قاعدة "رامات" التي عرض "حزب الله"، الأربعاء، مقاطع فيديو لها التقطتها طائرة مُسيّرة أطلق عليها اسم "الهدهد 3"، عن مفاجآت، قائلاً: "مستعدون للحرب... سنواجه العدو". وشدد تومر بار على "حجم المسؤولية التي تقع على عاتق القوات الجوية في مهمة الدفاع عن الشمال".
رئاسيا، لم يتوقف "السجال الرئاسي" على جبهتي عين التينة ومعراب، وابرز ما فيها ، ما نُقل عن الرئيس نبيه بري  من" ان اساس المشكلة الرئاسية داخلي، وحلها جاهز عبر ثلاثية: "تشاور فتوافق فانتخاب" ودون هذه الثلاثية لا مجال لانتخاب رئيس الجمهورية".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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