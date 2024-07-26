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لبنان

جهات ستموّل إعادة الاعمار جنوبا وهذا حجم الخسائر

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
26-07-2024 | 01:15
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يحاول "حزب الله" منذ فترة اعطاء اجابات حاسمة لمسألة اعادة الاعمار في الجنوب بعد انتهاء الحرب، حيث اعلن الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله ان "الحزب" سيتكفل بإعمار كل الوحدات السكنية التي تم تدميرها.
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بحسب مصادر مطلعة فإن "حزب الله" حصل على ضمانات من عدة وسطاء بأن بعض الاطراف ستساعد  في عملية اعادة الاعمار وستدعم ماليا مسار اعادة اهالي الجنوب الى قراهم".
وتعتقد المصادر انه "حتى جمعيات المجتمع المدني سيكون لها دور في القرى الامامية خلال المرحلة المقبلة، وان كان عبر مشاريع غير مرتبطة بشكل مباشر باعادة اعمال المنازل والمحال التجارية".
وكان عضو لجنة الشؤون الخارجية النيابية النائب وائل بو فاعور كشف قبل يومين بعد اجتماع للجنة مع سفراء الدول الأوروبية لعرض نتائج الاعتداءات الإسرائيلية، "أن الخسائر البشرية والصحية والعمرانية والزراعية والبيئية نتيجة للاعتداءات الإسرائيلية باتت هائلة"، معلناً "أن التقديرات الأولية للمؤسسات اللبنانية المعنية تشير إلى تكلفة تقريبية تبلغ ملياري دولار أميركي حتى اللحظة، عدا الأضرار والخسائر الأخرى".
وقال: "هذا تحدّ جديد للدولة اللبنانية ينبغي التعامل معه في علاقات لبنان العربية والدولية، فالدولة مفلسة وعاجزة عن القيام بمسؤولية أعباء كهذه، لكنها في الوقت نفسه لا تستطيع أن تتخلّى عن مسؤولياتها تجاه مواطنيها بصرف النظر عن أي اعتبارات سياسية خلافية محلية حول جدوى الحرب أو مبرراتها لدى بعض الأطراف".

المصدر: لبنان 24

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