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لبنان
الانتخابات الاميركية: العمل على مفاتيح إنتخابية لبنانية
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
26-07-2024
|
01:30
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بالرغم من انشغال الولايات المتحدة الاميركية بالحرب الدائرة بين اسرائيل و"قوى المقاومة" في المنطقة، الا ان الانتخابات الرئاسية تأخذ حيزا كبيرا من الاهتمام لدى بعض المسؤولين في الإدارة الحالية.
وتفيد مصادر مطلعة "أن تواصلا يحصل بين بعض المعنيين في ادارة الرئيس الاميركي جو بايدن وبعض المغتربين اللبنانيين في اميركا ممن يعتبرون مفاتيح انتخابية من اجل حشد اكبر عدد ممكن من الاصوات".
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وبحسب المصادر" فان بعض هؤلاء المغتربين من الطائفة الشيعية وتربطهم علاقة ودية مع "الثنائي الشيعي"، ومع ذلك يتم التواصل معهم بشكل دوري ومستمر".
المصدر:
لبنان 24
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