Advertisement

لبنان

الانتخابات الاميركية: العمل على مفاتيح إنتخابية لبنانية

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
26-07-2024 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1226687-638575791836458027.jpg
Doc-P-1226687-638575791836458027.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بالرغم من انشغال الولايات المتحدة الاميركية بالحرب الدائرة بين اسرائيل و"قوى المقاومة" في المنطقة، الا ان الانتخابات الرئاسية تأخذ حيزا كبيرا من الاهتمام لدى بعض المسؤولين في الإدارة الحالية.
وتفيد مصادر مطلعة "أن تواصلا يحصل بين بعض المعنيين في ادارة الرئيس الاميركي جو بايدن وبعض المغتربين اللبنانيين في اميركا ممن يعتبرون مفاتيح انتخابية من اجل حشد اكبر عدد ممكن من الاصوات".
Advertisement
وبحسب المصادر" فان بعض هؤلاء المغتربين من الطائفة الشيعية وتربطهم علاقة ودية مع "الثنائي الشيعي"، ومع ذلك يتم التواصل معهم بشكل دوري ومستمر".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:12 | 2024-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:55 | 2024-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2024-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2024-07-26
05:12 | 2024-07-26
05:00 | 2024-07-26
04:52 | 2024-07-26
04:30 | 2024-07-26
04:00 | 2024-07-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24