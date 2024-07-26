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لبنان

مُداهمات في مخيم البداوي.. وتوقيف عدد من الأشخاص

Lebanon 24
26-07-2024 | 02:06
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تقوم القوة الامنية المشتركة في مخيم البداوي بمداهمة مطلوبين شاركوا بحوادث المخيم الاخيرة، كما افيد عن اغلاق مداخل والمخارج منعاً للدخول والخروج، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".  

كما علم انه جرى توقيف عدد من الاشخاص على خلفية المداهمات التي لاتزال مستمرة منذ ساعات الصباح الاولى حتى الساعة.
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