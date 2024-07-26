مُداهمات في مخيم البداوي.. وتوقيف عدد من الأشخاص

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تقوم القوة الامنية المشتركة في مخيم البداوي بمداهمة مطلوبين شاركوا بحوادث المخيم الاخيرة، كما افيد عن اغلاق مداخل والمخارج منعاً للدخول والخروج، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".كما علم انه جرى توقيف عدد من الاشخاص على خلفية المداهمات التي لاتزال مستمرة منذ ساعات الصباح الاولى حتى الساعة.