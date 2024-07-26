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لبنان

متابعةً للعدوان الاسرائيلي على لبنان.. "الصحة" تنشر التقرير التراكمي للطوارئ (صور)

Lebanon 24
26-07-2024 | 02:22
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نشرت وزارة الصحة العامة التقرير التراكمي للطوارئ الصحية لغاية 23 تموز 2024، وذلك متابعة للعدوان الإسرائيلي على لبنان.


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