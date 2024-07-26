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لبنان

أمن الدولة أوقفتهما بالجرم المشهود.. إليكم ما كانا يفعلانه في محلّة البص - صور!

Lebanon 24
26-07-2024 | 03:16
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تمكّنت مديريّة أمن الدولة في الجنوب – مكتب صور،  بعد الرّصد والمتابعة، من توقيف السوريّ (ح.ح.أ.) والفلسطينيّ (ح. م.) بالجرم المشهود، وهما يروّجان المخدّرات في محلّة البص – صور، ووجد عناصر أمن الدولة معهما كميّة من حبوب الكبتاغون ومظاريف من مادّة الكريستال التي تُستعمل في تصنيع المخدّرات، وتمّ اقتيادهما إلى مديريّة أمن الدولة في صور، ويجري التحقيق معهما تحت إشراف القضاء المختصّ. (الوكالة الوطنية)
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