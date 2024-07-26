دكتوراه في الأدب الفرنسي مع تقدير مشرّف جداً لمستشارة وزير الإعلام إليسار نداف

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حازت مستشارة وزير الإعلام الزميلة اليسار نداف على شهادة دكتوراه مع تقدير مشرّف جداً في الادب الفرنسي من جامعة الروح القدس-الكسليك.أشرف على الاطروحة الدكتور انطوان حبشي. وترأست لجنة التحكيم عميدة معهد الدكتوراه في الجامعة البروفيسور رانيا سلامة،تألفت اللجنة من كل من: الدكتور كريستيل حايك (جامعة الروح القدس)، البروفسور وليد صافي ( الجامعة اللبنانية)، البروفسور منى باشا (الجامعة اللبنانية)، الدكتورة ميرنا الحاج (الجامعة اليسوعية)، الدكتورة نعمة عازوري( جامعة الروح القدس).حضر جلسة المناقشة المدبّر العام للرهبانية المارونية الأب ميشال أبو طقة، مدير مركز "فينكس" الاب جوزيف مكرزل، الدكتورة سمر الحاج، الاب شربل شلالا، مديرة البرامج في اذاعة لبنان ريتا نجيم الرومي، الاعلاميات: رولا دوغلاس، زينة باسيل شمعون، حياة عون وزميلات وزملاء من وزارة الإعلام، اذاعة لبنان، الوكالة الوطنية للاعلام وتلفزيون لبنان، بالاضافة الى مجموعة من الأهل والاصدقاء.