إلى المستفيدين من برنامج أمان.. إليكم ما سيحصل هذا الشهر

اصدر المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الإجتماعية هكتور الحجار، بيانا حول التحويلات للمستفيدين من برنامج "أمان"، أشار فيه الى أنه "نظرا للتأخير في الحصول على الأموال المخصصة للمستفيدين من برنامج أمان الناتج عن إجراءات جديدة في موازنة 2024 (البند الثاني من المادة السادسة)، يهم الوزير الحجار آسفا إعلام المستفيدين أنه سيطرأ تأخير في تحويل المساعدات المخصصة لشهر تموز، على أن يعلن لاحقا عن موعد تحويل المساعدات، بعد معالجة هذه المشكلة".

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