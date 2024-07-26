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لبنان

القبيات حزينة... الشاب ماريو تُوفي بعد أسبوع في المستشفى

Lebanon 24
26-07-2024 | 05:12
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة الشاب ماريو الحموي إبن بلدة القبيات صباح اليوم، بعدما كان أُصيب قبل أسبوع بصعقة كهربائيّة.
 
 
وكان ماريو نُقِلَ بحالة حرجة إلى مستشفى سيدة السلام، ولاحقاً نقلته طوافة عسكريّة إلى مستشفى الجعيتاوي بعد تدهور وضعه.
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وفاة

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