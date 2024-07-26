Advertisement

لبنان

الرفاعي: التدخلات الدولية في قرارات بلادنا دليل وهن وارتهان مستمرين

Lebanon 24
26-07-2024 | 05:23
A-
A+
Doc-P-1226788-638575935300502679.png
Doc-P-1226788-638575935300502679.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رأى مفتي محافظة بعلبك الهرمل الشيخ بكر الرفاعي في رسالة "منبر الجمعة"، أن "مصالحة بكين يجب أن تأخذ دورها وتكون ثابتة، ويصدر عنها حكومة تعيد اللحمة بين غزة والضفة، ثم نلملم الجراح ونكمل المسير".
واعتبر أن "الاحتفاء بنتنياهو في الكونغرس جريمة موصوفة، تصفيقكم أيها الأوغاد كان على دماء وأشلاء وعذابات الأبرياء أصحاب الحق"، مشيراً إلى أن"الرأي العام الأميركي والأصوات الحرة التي أدانت استقبال الكونغرس للوحوش هي محل تقدير واحترام كل شرفاء الأرض".
Advertisement
وقال: "يبقى الأمل في أن الحاسم لأخطر صراع في التاريخ الحديث هو وعد الله ومعيته، ثم ساعد مجاهد لا يكل ولا يتعب ولا يموت".
وأضاف: "لبنان جزء لا يتجزأ من الوطن العربي والإسلامي، يسعده ما يسعدهم ويؤلمه ما يؤلمهم، والله غالب على أمره وهو حسبنا ونعم الوكيل".

 
وختم الرفاعي معتبرا أن "ما نواجهه من تحديات، بالإضافة إلى التدخلات الدولية في قرارات بلادنا، دليل وهن وارتهان مستمرين. إن الوطن إذا ارتهن اهتز، وإذا استقل اعتز".

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:43 | 2024-07-26
08:37 | 2024-07-26
08:15 | 2024-07-26
08:10 | 2024-07-26
08:04 | 2024-07-26
07:16 | 2024-07-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24