الرفاعي: التدخلات الدولية في قرارات بلادنا دليل وهن وارتهان مستمرين

رأى مفتي محافظة بعلبك الهرمل الشيخ بكر الرفاعي في رسالة "منبر الجمعة"، أن "مصالحة بكين يجب أن تأخذ دورها وتكون ثابتة، ويصدر عنها حكومة تعيد اللحمة بين غزة والضفة، ثم نلملم الجراح ونكمل المسير".

واعتبر أن "الاحتفاء بنتنياهو في الكونغرس جريمة موصوفة، تصفيقكم أيها الأوغاد كان على دماء وأشلاء وعذابات الأبرياء أصحاب الحق"، مشيراً إلى أن"الرأي العام الأميركي والأصوات الحرة التي أدانت استقبال الكونغرس للوحوش هي محل تقدير واحترام كل شرفاء الأرض".

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وقال: "يبقى الأمل في أن الحاسم لأخطر صراع في التاريخ الحديث هو وعد الله ومعيته، ثم ساعد مجاهد لا يكل ولا يتعب ولا يموت".

وأضاف: "لبنان جزء لا يتجزأ من الوطن العربي والإسلامي، يسعده ما يسعدهم ويؤلمه ما يؤلمهم، والله غالب على أمره وهو حسبنا ونعم الوكيل".





وختم الرفاعي معتبرا أن "ما نواجهه من تحديات، بالإضافة إلى التدخلات الدولية في قرارات بلادنا، دليل وهن وارتهان مستمرين. إن الوطن إذا ارتهن اهتز، وإذا استقل اعتز".



