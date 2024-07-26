عدوان بحث وريزا في ملف الوجود السوري

استقبل رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان في دارته في مار شعيا، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية عمران ريزا. وتم بحث في مختلف الشؤون التي تعني المنسقية، لاسيما ملف الوجود السوري غير الشرعي من منطلق العمل على إعادتهم إلى وطنهم.

Advertisement