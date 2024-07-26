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لبنان

عدوان بحث وريزا في ملف الوجود السوري

Lebanon 24
26-07-2024 | 05:40
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استقبل رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان في دارته في مار شعيا، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية عمران ريزا. وتم بحث في مختلف الشؤون التي تعني المنسقية، لاسيما ملف الوجود السوري غير الشرعي من منطلق العمل على إعادتهم إلى وطنهم.
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