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لبنان

ستريدا جعجع لرئيس "القوات": معكَ دائماً في مواعيد الحرية والحياة

Lebanon 24
26-07-2024 | 05:47
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توجهت النائبة ستريدا جعجع عبر منصة "اكس "الى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع كاتبة :"في مثل هذا اليوم تحررتَ من المعتقل، فحررتني مع جميع الرفاق كما تحرر الوطن من الوصاية وظلمها وظلامها. معكَ دائماً في مواعيد الحرية والحياة".
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