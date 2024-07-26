ستريدا جعجع لرئيس "القوات": معكَ دائماً في مواعيد الحرية والحياة

توجهت النائبة ستريدا جعجع عبر منصة "اكس "الى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع كاتبة :"في مثل هذا اليوم تحررتَ من المعتقل، فحررتني مع جميع الرفاق كما تحرر الوطن من الوصاية وظلمها وظلامها. معكَ دائماً في مواعيد الحرية والحياة".

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