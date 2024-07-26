وئام وهاب: التقيت بمعمر القذافي قبل 17 أو 18 سنة وهذا ما قاله لي عن نصرالله والإمام الصدر

قال رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب "التقيت الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي قبل 17 أو 18 سنة، وهو شخصية مميزة، وسألته عن موضوع الامام موسى الصدر فقال لي انه يريد انهاء هذا الملف".

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وأضاف وهاب لـ"الجديد": "القذافي قال لي إنّه يُحبّ المقاومة ومستعدّ لدعمها بالمال وارسال الاسلحة، وانه معجب بالسيّد حسن نصرالله".

وأشار إلى أنّ "هناك قراراً عند اسرائيل بالغاء السلطة الفلسطينية وانهاء إتّفاق "أوسلو".

واعتبر أنّ "الحوار مع الاميركي أنا معه اذا كان سيؤدي الى انفراج على مستوى كل المحور، ففك الحصار على ايران يهمني ولكن يهمني ايضاً فك الحصار عن سوريا ولبنان".